OSB’de sanayiciler KOBİ- GEL programı hakkında bilgilendirildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde KOBİ Gelişim Programı (KOBİ-GEL) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

OSB hizmet binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya OSB Müdür Ali Ulvi Akosmanoğlu ve sanayiciler katıldı. Destek üst limiti 2 milyon TL olan KOBİ- GEL programı hakkında detaylı bilgiler verilen programın açılış konuşmasını KOSGEB İl Müdürü Ayşe Yeni Çepni yaptı. Çepni, KOBİ- GEL destek programı kapsamında 3 tane çağrıya çıktıklarını ifade ederek, "Bu dönemde biz hem dijitalleşme, otomasyon hem de yine kapasite geliştirmeyi de içerecek 3 çağrı paketiyle karşınızda olacağız. Başvurularımız 13 Aralık’ta başladı, 11 Ocak tarihinde son bulacak" dedi.

Başvuru yapmak isteyen işletme temsilcilerine son güne bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunan Çepni: “Bizim tavsiyemiz başvuruların son dakikalara bırakılmaması yönündedir. Türkiye’de çok fazla sayıda aynı anda bir sistemden başvurulacak. Binlerce kişinin başvuru yapması sistemde teknik aksaklıklara sebep olabiliyor. Bu noktada son günlere bırakmaksızın başvurularımızı yaparsanız çok daha iyi olur” dedi.

Öte yandan Çepni, Türkiye genelinde 5 bin tane projenin destekleneceğini kaydetti.