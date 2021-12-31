Ortaokul öğrencileri ebru sanatıyla tanıştı

Afyonkarahisar Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen proje kapsamında öğrenciler ebru sanatıyla tanışarak üniversite öğrencileriyle birlikte ebru sanatı yapma fırsatı buldu.

Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu’nun Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) tarafından gerçekleştirilen proje çalışmalarını başvuruları kabul edildi. "Ben de Bu Yapbozun Bir Parçasıyım" ismiyle gerçekleştirilen proje Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu ve Afyon Kocatepe (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen proje kapsamında ortaokul öğrencileri üniversite öğrencileri ile birlikte ebru sanatı yaptı. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen ve su ve boya kullanılarak yapılan bu kağıt sanatını ilk defa yapma şansı bulan öğrencilerin mutlulukları çektirdikleri fotoğraflara yansıdı.

Proje Koordinatörlerinden Okul Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan yaptığı açıklamada, öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan ebru sanatıyla tanıştırmak istediklerini söyledi. Kaplan şöyle konuştu:

“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün desteklediği ERDEM tarafından gerçekleştirilen proje çalışmalarına biz de başvurduk. Ülke genelinde her ilden iki okulun kabul edildi. Afyonkarahisar’dan da biz katılma şansı yakaladık. Bu kapsamında bu ay öğrencilerimizi ebru sanatıyla tanıştırdık. Güzel bir çalışma oldu bize destek veren AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Kaplan, yıl içerisinde bu tip projelerin devam edeceğinin bilgisini verdi.