Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, çocukların yanı sıra bir grup yaşlı vatandaş ise kar yağışına önce dua etti, ardından da kartopu oynayarak mutluluklarını gösterdiler.

Afyonkarahisar şehir merkezi ve ilçelerde beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, yağışlar birlikte hava sıcaklıkları da eksi derecelere düştü. Kar yağışı Dinar ilçesinde de etkili oldu. Meteorolojinin Dinar için günler öncesi yaptığı kar yağışı uyarısı sabah erken saatlerde başladı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış özellikle trafikteki sürücüleri olumsuz etkilerken, ilçenin ana arterleri ve işlek noktalarındaki yollarda biriken kar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Kar yağışı sonrası kent merkezi ilçe bürünürken, yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

“Bu çok büyük bir nimettir”

İlçede kar yağışının sevinçle karşılayan sadece çocuklar olmadı. Yaşlı bir grup vatandaşın kar yağışını sevinçle karşıladığı görüldü. Kartopu da oynayan grup arasında bulunan Ahmet Timur kar yağışını bereket olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

“Allah’a şükürler olsun bugünleri gösterdi bizlere. Geçen yıl kurak geçti. Bu yıl bereketli, inşallah susuzluğa ve bütün kuraklığa iyi gelir. Bu çok büyük bir nimettir. Her şey insanoğlu için bu nimetlere şükür etmek lazım”

Öte yandan geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin çok zararının olduğu ifade edilirken bu yıl böyle bir kuraklık sıkıntısının olmayacağı ifade edildi.