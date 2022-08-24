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Önce aracına çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu
Afyonkarahisar’da bir kişi aracıyla otomobiline çarptığı şahsın üzerinden pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.
AFYONKARAHİSAR 24.08.2022, 18:17
Afyonkarahisar’da bir kişi aracıyla otomobiline çarptığı şahsın üzerinden pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.
Olay, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A., isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracıyla trafikte ilerleyen M.D.’nin (39) otomobiline çarptı. Ardından aracında bulunan pompalı tüfekle aşağı inen A.A., M.D.’nin üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Omuzundan vurulan M.D., çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.A., ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
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