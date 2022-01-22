Olumsuz hava şartlarında yaban hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaban hayvanları için ot bıraktı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle DKMP Afyonkarahisar Merkez Şefliği ekipleri tarafından Emirdağ ilçesine bağlı Bademli ve Kulak köyleri arasında Oyuklar ve Almacık mevkiine yaban hayvanları için ot balyası bıraktı. Ekipler tarafından Bademli Köyü Muhtarı Seydi Gümüş’e ayrıca yaban hayatı av koruma çalışmaları ve avcı eğitim kursları hakkında bilgi verildi.