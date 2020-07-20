Okulunu özleyen miniklerden videolu ‘maskenizi takın’ çağrısı
AFYONKARAHİSAR VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ HAZIRLADIKLARI VİDEO İLE TÜM VATANDAŞLARI ‘MASKE’ TAKMAYA DAVET ETTİ.
Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları video ile tüm vatandaşları ‘maske’ takmaya davet etti.
Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçen eğitim- öğretim dönemi 31 Ağustos tarihi itibariyle tekrar örgün öğretime başlayacak. Uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler hazırladıkları videoda okullarını özlediklerini ifade ederek, tüm vatandaşların maske takmasını istedi. Her öğrencinin evinde hazırladığı videoyu Okul Müdür Yardımcısı Semra Karakaya montajladı. Hazırlanan videoda yönetici ve öğretmenler ise öğrencilerini özlediklerini belirterek, “Çocuklarımız okulu biz çocuklarımızı özledik. Çocuklarımızın tekrar okula gelmesi için lütfen maskenizi takın. Bizler öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz” dedi.
Öte yandan hazırlanan video okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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