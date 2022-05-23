Okul Sporları Türkiye Birinciliği Basketbol müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Türkiye Birinciliği Basketbol müsabakaları sona erdi.

Tınaztepe Spor Salonunda ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda 16 takımın mücadele ettiği karşılaşmalar sonucunda; yıldız erkeklerde TED Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu birinci, Oğuzhan Özkaya Ortaokulu ikinci, Meram Diltaş Ortaokulu üçüncü ve MAT- FBK Gelişim Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız kızlar kategorisinde ise; Ankara Arı Ortaokulu birinci, KKTC Levent Koleji ikinci, Mersin İstek Ortaokulu üçüncü ve İstanbul Sancak Soy Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı

Müsabakalar neticesinde başarılı olan takımlara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, KKTC Eğitim Ataşesi Ahmet Arslan tarafından takdim edildi.