Okul Sporları Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Yarı Final müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Yarı Final müsabakaları Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde başladı.

Okul Sporları 2021-2022 faaliyet programında yer alan Genç Erkekler ve Genç Kızlar Futbol yarı final müsabakaları Afyonkarahisar’da yapılıyor. Gruplarında başarılı olarak yarı finallere katılan takımlar finalist olmak için yarışacak. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan maçlar 20 Şubat Pazar günü tamamlanacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tüm takımlara başarılar dileyerek, “Yenilenin kazananı tebrik ettiği, fairplay kuralları çerçevesinde kazasız, sakatlıksız bir maç diliyorum” dedi.