Okul lojmanı ana sınıfı yapmak için kadınlar seferber oldu

-Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl Köyü Okulu Lojmanı’nı ana sınıfı yapmak için köy kadınları seferber oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi kapsamında Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kocagöl köyündeki kullanılmayan okul lojmanını ana sınıfı yapmaya karar verdi. Ana sınıfı yapılacak lojmanı köylü kadınlar gönüllü olarak temizleyip okul bahçesinde çay içtiler.

Öte yandan, ana sınıfı eksiklikler giderildikten sonra açılacak.