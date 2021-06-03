Okul bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan depoya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Sandıklı Zafer Mahallesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan depoya giren yılanı fark eden okul idarecileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Depoda bir köşede duran yılan itfaiye eri tarafından özel aparat ile yakalanarak doğaya salındı.