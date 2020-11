Öğretmenlere yönelik motivasyonu artırma semineri

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokul ve İlkokulu’nun telekonferans yöntemiyle düzenlediği eğitim seminerine katılan Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AR-Ge Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, başarıya giden yolu 8 ‘T’ şekliyle açıklayarak, öğretmenlerin her zaman motivasyonlarının yüksek bir şekilde eğitim vermesi gerektiğini kaydetti.

Okulun tarafından geçtiğimiz eylül ayında başlattığı motivasyon eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede, “Hayatın sırrı: her şey seninle başlar” sloganıyla süren farkındalık seminerinin önderliğini Okul Müdürü Nuri Altaş, Müdür Yardımcıları Şükrü Balpınar ile Ersin Oçan üstlendi. 12 Kasım tarihinde telekonferans platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitim seminerine Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Tüm öğretmenlerin ilgiyle katıldığı eğitim seminerinde açıklamalarda bulunan Mehmet Baki Öztürk, seminere katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasından insanların bu dünyaya mutlu olmaya ve mutlu etmeye geldiğini ifade eden Öztürk: “Hayatın sırrı her şey bizimle başlar. Biz önce kendimizi düzeltirsek sonra dünyayı düzeltebiliriz. Bunun için hayata her zaman mücadele vermeliyiz. Eğitimciler olarak motivasyonumuz yüksek olmalı ki karşımızdaki kişiyi de motive edelim. Her zaman iyi olur iyi yaklaşırsak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle daha hızlı başarıya ulaşırız” dedi.

"En önemlisi terbiye"

İnsan nasıl eğitilmeli? sorusunu 8 ‘T’ harfiyle gerçekleştirilebileceğini açıklayan Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Hayatımıza 8 ‘T’ harfini endekslersek hem biz hem de yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz kolaylıkla başarıya ulaşabilir. Peki nedir bu ‘T’ harfleri. Tahayyül yani hayal edin. Örneğin ilk hafta ders yapmak yerine öğrencilerinize hayal etmeyi öğretin. Tasavvur, öğrencilerinize hayatın daha anlamlı olduğunu anlatın. Tefekkür düşünün ve öğrencilerinizin hayallerini ve yeteneklerini harekete geçirmesini sağlayın. Tezekkür hedefi kendi sözlerinizle ulaşmaya çalışın. En önemlisi terbiye bunu mutlaka yapın. Terbiyeli kendini bilen öğrenciler yetiştirin. Tehammülü yani sevgiyi saygıyı her zaman aşılayın. Daha sonra tekâmül ile yani öğrencilerinin olgunlaşmasını sağlayın. Daha sonra zaten talim başlar. Yani öğrencileriniz bu öğrettiklerinizi talim etmeye yani uygulamaya başlar. Bu sayede gerçek başarı ortaya çıkar.”

Konuşmalarında ardından Okul Müdürü Nuri Altaş da Öztürk’e deneyim ve bilgilerini paylaşmasından dolayı teşekkür etti.