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Öğretmenler bu projeyle bölge ekonomisine yön verecek

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik hazırlanan ve bir kalkınma ajansı tarafından desteklenen ’Döngüsel Ekonomide Dijital Çağda Rekabetçilik Eğitimi’ tamamlandı.

AFYONKARAHİSAR 13.09.2021, 15:46
Öğretmenler bu projeyle bölge ekonomisine yön verecek

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik hazırlanan ve bir kalkınma ajansı tarafından desteklenen ’Döngüsel Ekonomide Dijital Çağda Rekabetçilik Eğitimi’ tamamlandı.


Eğitimler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimin kapanış programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, katılan öğretmenlere teşekkür ederek şunları söyledi:


“Eğitime katılan öğretmenlerimiz hazırlanan bu projemiz ile meslek liselerinde bölge ekonomisine yön verecek ve projeler üreten bireyler yetiştirilebilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimize genç yaşlardan itibaren eğitimi destekleyici, iş gücü arz talebini uyumlandırmayı sağlayan yeni modeller oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”


Program öğretmenlere katılım belgesi verilmesi ve hatıra fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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