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Öğretmenler afet bölgesine gidip depremzedelere çorba yaptı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden öğretmenler gönüllü olarak gittikleri afet bölgesi İskenderun’da depremzedelere sabah çorbası yapmaya başladı.
AFYONKARAHİSAR 10.02.2023, 15:22
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden öğretmenler gönüllü olarak gittikleri afet bölgesi İskenderun’da depremzedelere sabah çorbası yapmaya başladı.
Sandıklı Erkek İmam Hatip Lisesi personeli Aşçı Selim Altıkulaç, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cemil Özarslan, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Yardımcı Personeli Mehmet Er Sandıklı’dan yanlarında götürdükleri malzeme ve ekipmanlarla deprem bölgesi İskenderun’da depremzedelere sabah, öğle ve akşam öğününe sıcak çorba servisi yaptı.