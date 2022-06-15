Öğretmen ve öğrencilerinden örnek davranış

Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri alan öğretmeni Atike Şahin ve öğrencileri, yeni doğan bebekler için hazırladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.

Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojileri alan öğretmeni Atike Şahin ve öğrencileri, yeni doğan bebekler için hazırladıkları kıyafetleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etti. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na teslim edilen bebek kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Takdirle karşılanan duyarlı çalışmalarından dolayı, öğretmen Atike Şahin ve öğrencilerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan plaketler Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz ve yardımcısı Dr. Mücahid Pehlivan tarafından takdim edildi.