Öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme tatbikatı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğretmen ve öğrencilerine yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapıldı. Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 282 kişiye ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ sivil savunma servisleri görevlilerine masa başı tatbikatı ile yangın tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangınlara öğrenciler ve öğretmenler AFAD ekipleri ile birlikte müdahale etti.