Öğrencilerin test ve ölçümleri yapılıyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı doğrultusunda 3.sınıf öğrencilerinin test ve ölçümlerinin yapıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı doğrultusunda Veysel Eroğlu Spor Salonunda 3.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan test ve ölçümleri programına Sünnetci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Medeni Buğra, Spor Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan test ve ölçümlerin merkez ilçede 89 ilkokulda 4 bin 589 öğrencinin ölçümleri 27 Nisan tarihine kadar devam edeceği ifade edildi.