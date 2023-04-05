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Öğrencilerin gerçekleştirdiği gölge oyunu etkinliği büyük ilgi gördü
AFYONKARAHİSAR’IN HOCALAR İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLHİSAR KÖYÜ YUNUS EMRE İLKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖLGE OYUNU ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.
AFYONKARAHİSAR 05.04.2023, 10:56
Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar Köyü Yunus Emre İlkokulu’nda öğrencilerin gerçekleştirdiği gölge oyunu etkinliği büyük ilgi gördü.
Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu öğrencileri kardeş okul seçtikleri Yeşilhisar Köyü Yunus Emre İlkokulu’nda gölge oyunu sergilendi. Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Fatih Sarı ve Muhammed Said Eriş kendileri hazırladıkları gölge oyunu ekipmanları ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahneledi. Akıllı tahtaya da yansıtılan gölge oyunu izleyici öğrenciler tarafından beğeni topladı.