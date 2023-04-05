Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar Köyü Yunus Emre İlkokulu’nda öğrencilerin gerçekleştirdiği gölge oyunu etkinliği büyük ilgi gördü.

Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu öğrencileri kardeş okul seçtikleri Yeşilhisar Köyü Yunus Emre İlkokulu’nda gölge oyunu sergilendi. Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Fatih Sarı ve Muhammed Said Eriş kendileri hazırladıkları gölge oyunu ekipmanları ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahneledi. Akıllı tahtaya da yansıtılan gölge oyunu izleyici öğrenciler tarafından beğeni topladı.