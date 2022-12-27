Öğrencilerin bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da öğrenciler tarafından okulun bahçesinde bulunan yaralı atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Akören Ortaokulu öğrencileri tarafından yaralı ve bitkin halde Atmaca bulundu. Öğrencilerin durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmesinin ardından DKMP ekipleri yaralı Atmacayı alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUREM)’e tedavi için teslim etti. Tedavi altına alınan yaralı atmaca rehabilitasyon süreci sonunda yaban hayatına tekrar kavuşturulacak.