Öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı

“Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” hedefi doğrultusunda Afyonkarahisar’da öğrencilere Gıda Güvenliği eğitim toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığın -2023 Stratejik Planı’nda yer alan “Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” hedefi doğrultusunda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Gıda Güvenilirliği konulu eğitim toplantısı düzenlendi.