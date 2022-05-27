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Öğrenciler Türkü yarışmasında hünerlerini sergiledi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen ‘Ortaokul ve Liseler Arası Türkü Yarışması’nda hünerlerini sergiledi.

AFYONKARAHİSAR 27.05.2022, 13:32
Öğrenciler Türkü yarışmasında hünerlerini sergiledi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen ‘Ortaokul ve Liseler Arası Türkü Yarışması’nda hünerlerini sergiledi.

Yarışmanın finali Kaymakam Doğukan Koyuncu’nun önderliğinde İlçe Spor Salonunda düzenlendi.

Düzenlenen yarışmaya 717 ortaokul ve 7 lise öğrencisi katıldı. İlçe halkı tarafından türkü yarışmasına büyük ilgi gösterildi. Yarışmada sesleriyle katılımcıları büyüleyen öğrenciler katılımcılardan büyük alkış aldı. Yarışmada dereceye öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Koyuncu, “Güzel bir etkinliği tamamladık, öncelikle ilçe milli müdürlüğümüze teşekkür ediyorum ve yarışmaya katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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