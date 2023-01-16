Öğrenciler Kendin Yap Atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

Afyonkarahisar’da kurulan Kendin Yap Atölyesi’nde öğrencilere keçe sabun yapımı öğretildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kendin Yap Atölyesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Sabri Gedikkaya, ARGE Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Murat Diktaş da hazır bulundu. Hafta sonu günü gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere keçe sabun yapımı öğretildi. Öğrenciler ayrıca geliştirici drama etkinlikleriyle hem eğlendiler hem de öğrendiler. Sünnetci, Kendin Yap Atölyelerinin bölümlerini inceleyerek çocuklarla tek tek ilgilenip onlarla sohbet etti.