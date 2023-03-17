Öğrenciler depremde hayatını kaybedenler için hayır helvası dağıttı

Afyonkarahisar’da lise öğrencileri deprem felaketinde hayatında kaybedenlerin kırk helvasını dağıttı.

Kent merkezindeki Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin 40’ncı gün helvası dağıtıldı. Okul yerleşkesinde yapılan helvalar ardından öğrenciler ile cami cemaatine dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Okul Müdürü Abdullah Cemal Tola’dan gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgi alarak, ardından kendilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.