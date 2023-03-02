Öğrenciler deprem bölgesi için seyyar duş ve tuvalet yaptı

Afyonkarahisar’da meslek lisesi öğrencileri deprem bölgesinde kullanılmak üzere 12’şer adet kabin duş ve tuvalet yaptı.

Kent merkezindeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 12 kabin duş ve 12 kabin tuvalet üretimi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Şube Müdürü Mustafa Günay yapımı devam eden seyyar duş ve tuvalet yapımını yerinde inceleyerek, öğretmenlerden üretim süreci ile ilgili bilgiler aldı.

Sünnetci incelemelerin ardından emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, üretimi yapılan duş ve tuvaletlerin hafta sonu deprem bölgesindeki kentlere gönderilecekleri belirtildi.