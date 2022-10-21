OEDAŞ’tan Emirdağ’a 162 milyon liralık yatırım

OEDAŞ, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine 162 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiriyor. 2022 yılı yatırım programıyla Emirdağ ilçesinde toplam 66,5 km enerji nakil hattı yapılacağını belirten OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, ayrıca ilçede üç adet yeni dağıtım trafosu ve muhtelif bölgelerde 38 adet yeni direk tesis edileceğini söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımları çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine 162 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor.

Emirdağ ilçe merkezinde, “Emirdağ İlçesi 1. Etap Yeraltı Tesis Yapım İşi” ile bölgesel yer altı çalışmaları ile Konya-Ankara Karayolu üzeri Emirdağ çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklarda refüj aydınlatma tesisi yaptıklarını anlatan OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, “Bu yatırımlarla birlikte üç adet yeni dağıtım trafosu ile Emirdağ ilçemize bağlı muhtelif bölgelerde 38 adet yeni direk tesis ediyoruz. Ayrıca ilave şebekeler ile toplam 66,5 kilometre enerji nakil hattı yapıyoruz. Çalışmaların tamamlanması ile gerilim düşümleri önleneceği gibi yeni enerji talepleri de karşılanacak. Böylece sürdürülebilir enerji arzı performansında artış sağlayacağız. Tüm bu çalışmalar için Emirdağ ilçemize 162 milyon TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

“Afyonkarahisar geleceğin akıllı şebekelerine sahip olacak”

Afyonkarahisar’ın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Cafer Demir, Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Afyonkarahisar’ın ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Demir, Afyonkarahisar genelinde yıl sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirterek, böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranının yüzde 50 olacağını ifade etti.

İl Müdürü Cafer Demir ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların iletişime geçebileceğini belirtti.