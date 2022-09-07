OEDAŞ’TAN Afyonkarahisar’a 430 milyon liralık yatırım

OEDAŞ, Afyonkarahisar’da hayatına dokunduğu yaklaşık 750 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için 2022 yılı yatırımlarına başladı.

Bu yıl Afyonkarahisar’a toplam 430 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceklerini açıklayan OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, “Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Afyonkarahisar’ın da ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son yatırımla birlikte 2017 yılından itibaren Afyonkarahisar’a gerçekleştirdiğimiz yatırım miktarı 1,7 milyar TL’yi geçti. Bu yatırımlar ile sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımlarına başladı. Şirket bu yıl Afyonkarahisar’a 430 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımla birlikte OEDAŞ’ın Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren Afyonkarahisar’a gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı da 1,7 milyar TL’yi geçecek.

Yatırım süresince 400 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar çerçevesinde 124 kilometre enerji nakil hattı, 59 adet yeni trafo ve 1.063 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 168 km kazı çalışması yapılacak. Yatırımlar çerçevesinde 400 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, “Türkiye’nin akıllı sistemler yolculuğunda Afyonkarahisar’ın da ön sıralarda yer alması hedefiyle yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ‘Bizim enerjimiz başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalar dahilinde Afyonkarahisar’ın geleceğin akıllı şebekelerine sahip, modern ve kaynaklarını verimli kullanan bir şehir olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl Afyonkarahisar’a 430 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Şehrimizde hayatına dokunduğumuz yaklaşık 750 bin insana güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“Enerji arzı performansında yüzde 50 artış sağladık”

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını da yaptıklarını hatırlatan Demir, yıl sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Böylece 2017’den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak.

Demir ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, tüketici hizmet merkezleri, internet sitesi ve e-posta aracılığıyla tüm vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.