Odasında kalp krizi geçiren hakime mesai arkadaşlarından son görev

Afyonkarahisar’da görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hakim Hulisi Tahir İlgenli için adliye önünde tören düzenlendi. Hakimin cenazesi, törenden sonra memleketi Konya’ya uğurlandı.

Afyonkarahisar’da 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası 49 yaşındaki Hakim Hulisi Tahir İlgenli, hafta sonu odasında görevinin başındayken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Hakim İlgenli için bugün Afyonkarahisar Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan Vali Yiğitbaşı, Hakim İlgenli’nin ailesine başsağlığı diledi.

Törene Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, hakimler, savcılar, avukatlar, ailesi ve adliye çalışanları katıldı. Hakim İlgenli’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tören mangası tarafından alana getirildi. Daha sonra tören vefat eden hakimin öz geçmişinin okunması ile devam etti.

Ardından kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Hakim İlgenli’nin zamansız aralarından ayrılışının kendilerini teessüre boğduğunu söyledi. Karabacak şöyle konuştu:

“Afyonkarahisar adliyesi değerli bir hakimine veda ediyor. Kendisi ile çalıştığımız süre zarfında kendisinin babacan tavırları, çalışkanlığı, gayreti ve iyi kalpliliğiyle güzel bir insan ve meslektaşımız olarak tanıdık. Bizler kendisini tanıdığımız ve birlikte mesai yapma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Dünyada ve ahirette kendisine kefiliz, şahidiz. Kıymetli hakimimizi ebedi yolculuğuna uğurladığımız şuanda kendisine yüce Mevla’dan rahmet diliyoruz. Bütün aile fertlerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından Hakim İlgenli defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.