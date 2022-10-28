Nişasta yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan nişasta yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Aşağı Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. idaresindeki 01 BFE 04 plakalı nişasta yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarpıp ardından yan yattı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü N.E.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.