“Mutluluk Kervanı” köy ve kasabaları dolaşmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından başlatılan “Mutluluk Kervanı” projesi ile köy ve kasabalar ziyaret edilmeye devam ediyor. İlk durağı Sülümenli kasabası olan Mutluluk Kervanının yeni durağı ise Sultandağı’na bağlı Kırca Köyü oldu.

Valilik tarafından sürdürülen projede çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin arttırılması amaçlanıyor. Proje ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı antrenörler; Gençlik Merkezi liderleri, hocaları ve gönüllü gençler de proje çerçevesinde Sultandağı’na bağlı Kırca köyüne gitti. Köye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, antrenörleri, gençlik merkezi liderleri, hocaları ve gönüllü gençler çocukların sevincine ortak oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köye götürülen basketbol potaları, badminton ve voleybol malzemeleri ile çocuklar uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak, yeni spor branşlarını keşfetti. Gençlik Merkezi liderleri, hocaları ve gönüllü gençleri ile bir araya gelen çocuklar; resim boyama, ebru sanatı, satranç, mangala, matrak ve zeka oyunları oynadı. Ardından hat sanatı eğitmeni olan Ömer Faruk Barış ile hat sanatını tanıyan çocuklar, birbirinden renkli ve farklı eserler ortaya çıkardı.

Etkinliklerin düzenlendiği okul bahçesinde; İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, trafik polisleri ve 112 Acil sağlık ekipleri de stant açarak çocuklarla bir araya geldi.

Proje çerçevesinde “Mutluluk Kervanı” her hafta köy ve kasabaları ziyaret edecek.