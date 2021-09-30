banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

‘Mutlu çalışan mutlu misafir’ sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

Afyonkarahisar’ın en önemli termal turizm bölgesi olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağlayan Özgül Termal Otel’de, personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile ‘mutlu çalışan mutlu misafir’ sloganı ile personel gecesi düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 30.09.2021, 13:07
‘Mutlu çalışan mutlu misafir’ sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

Afyonkarahisar’ın en önemli termal turizm bölgesi olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağlayan Özgül Termal Otel’de, personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile ‘mutlu çalışan mutlu misafir’ sloganı ile personel gecesi düzenlendi.

Özgül Termal Otel restoranında gerçekleştirilen etkinliğe otel çalışanların neredeyse tamamı katıldı. Etkinlik Eğitimci Yazar Emir Hepoğlu ile ‘Eğitim ve Motivasyon’ semineri ile başladı. Programda daha sonra konuşan Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, termal tatil anlamında Afyonkarahisar’ın her daim parlayan yıldızı olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağladıklarını ifade ederek, memnuniyet noktasında ise personelin özverili çalışmasının katkısı olduğunu söyledi. Çınaroğlu, otelin ekip çalışması ile başarısını her geçen gün arttırdığına dikkat çekti.

Personellere hediye sürprizi

Özgül Termal Otel’de bu yıl da gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen personel gecesi daha sonra Afyon Efeleri Halk Oyunu ekibinin sergilediği gösteri ile devam etti. Programda ayrıca personeller arasında içerisinde beyaz eşya ve çeyrek altın gibi hediyelerin bulunduğu çekilişte yapıldı.

Etkinlik personele verilen akşam yemeğinin ardından sona ererken, çalışanlar başta Çınaroğlu olmak üzere otel yöneticilerine teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0