Muhtarlara özel indirim uygulanacak

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ile iki özel çocuk kulübü arasında imzalanan protokol ile muhtarların yakınlarına özel indirim uygulanacak.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği üyeleri ile çocuk kulübü yöneticileri kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Dernek Başkanı Suat Uygur ile kulüp yöneticileri arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, kulüpler muhtarların yakınlarına özel indirim uygulayacak. Dernek Başkanı Suat Uygur yaptığı açıklamada, dernek üyesi muhtara teşekkür ederek şunları söyledi: “Çocuk kulübümüz ile bir protokol imzaladık bu protokolle sizlere (muhtarlara) indirimler olacak. Ciddi anlamda çocuklarımıza destek oldular. Muhtar çocuklarına bin TL’lik bir destekte bulunacaklar. Ben bu çerçevede indirim desteğinde bulunan kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.