Muhtarlar devlet üniversitelerinde eğitim alacak

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Uygur, 81 ildeki devlet üniversitelerinde hazırlanan özel eğitim modülleri vasıtasıyla muhtarlara 28 başlık altında eğitim verilecek.

Başkan Uygur, İçişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında ‘Muhtarların Eğitim Faaliyetlerine Dair İşbirliği Protokol’ imzalandığını kaydetti. Başkan Uygur, “Protokolle hayata geçecek olan ’Muhtar Akademisi’ ile muhtarlarımızın mevcut görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri ve mevcut konumlarını daha da güçlendirebilmeleri amaçlanıyor. Bu çerçevede 81 ildeki devlet üniversitelerinde muhtarlarımız için hazırlanan özel eğitim modülleri vasıtasıyla muhtarlarımıza 28 başlık altında eğitim verilecek. İki hafta sürecek eğitimde kırsal ve kentsel konulara ilişkin programlar olacak. Günümüzün değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak muhtarlarımızın üstlenmiş oldukları güncel sorumlulukları da dikkate alarak Türkiye’nin idari yapısı, kamu kurumları ile ilişkiler, yerel yönetimlerle ilişkileri ve etkili iletişim gibi konu başlıkları altında eğitim verilecek. Muhtar Akademisi camiamıza hayırlı olsun” dedi.