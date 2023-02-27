Muhtar depremzede aileleri bir an olsun yalnız bırakmıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Mahalle Muhtarı Ramazan Güçlü, deprem bölgesinden ilçesideki yakınlarının yanına gelen depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Bolvadin Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, depremzedeler için örnek bir uygulamaya imza atarak kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayarak, her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Sosyal medyadan ailelerle birlikte fotoğraf paylaşımı yapan Güçlü, “Mahallemize Hatay, Kahramanmaraş Adıyaman’dan gelen 9 ailemizin günün 24 saati hizmetindeyiz. Derdimiz de ortak neşemiz de, soframızda ortak inşallah” ifadelerine yer verdi.