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Muay Thai Dünya Şampiyonlarından Derece’yi ziyaret

26 Mayıs 2022-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Eyaletinde Büyükler Muay Thai dünya şampiyonasında; 60 KG’da Kübra Kocakuş, 45 KG’da İbrahim Hıdır Görgülü Dünya Şampiyonu oldu.

AFYONKARAHİSAR 08.06.2022, 14:37
Muay Thai Dünya Şampiyonlarından Derece’yi ziyaret

26 Mayıs 2022-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Eyaletinde Büyükler Muay Thai dünya şampiyonasında; 60 KG’da Kübra Kocakuş, 45 KG’da İbrahim Hıdır Görgülü Dünya Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kübra Kocakuş ve İbrahim Hıdır Görgülü; 20-25 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına ve 10-17 Temmuz’da ise Amerika Alabama’da yapılacak olan Dünya Oyunları’na katılacak. Ziyarette; Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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