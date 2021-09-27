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Motosiklette ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yanında ruhsatsız tüfekle gezen motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 27.09.2021, 09:41
Motosiklette ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yanında ruhsatsız tüfekle gezen motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı.

Olay, Dinar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosikletin yanında tüfek olduğunu fark eden ekipler yaptıkları sorgulamada tüfeğin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Ardından tüfeğe el koyan ekipler sürücü M.Ç.’yi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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