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Motosikletli polis timleri yaptıkları denetimde uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla ele geçirdi.

AFYONKARAHİSAR 15.10.2021, 11:37
Motosikletli polis timleri yaptıkları denetimde uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahla ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Paşa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri 03 YB 637 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 28,33 gram esrar ele geçirdi. Ekipler ardından araçta bulunan ve 2 adet sabıkası olan Rıdvan A., (23) isimli şahsı gözaltına aldı.

Ekipler Erenler Mahallesi Gençlik Parkı önünde yaptıkları denetimde ise yine şüphe üzerine 03 PD 003 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Ekipler 5 ayrı suç kaydı bulunan Gökhan B.’yi sonrasında gözaltına aldı.

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