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Motosikletle minibüs çarpıştı 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 20.11.2020, 09:04
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Motosikletle minibüs çarpıştı 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Musa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut’tan Karaadilli beldesine giden Ahmet D., idaresindeki 03 AAF 715 plakalı minibüs karşı yönden gelen Bekir Ö., yönetimindeki 03 SC 665 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bekir Ö., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaş 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Bekir Ö.’yü ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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