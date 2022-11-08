Motosiklet ve Scooter Grubu üyeleri Şuhut ilçesini gezdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Motosiklet Topluluğu ve Afyon Scooter Grubu Şuhut ilçesine gezi düzenledi.

Düzenlenen gezi programında Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han grup üyelerine eşlik etti. Gezi grubu

ilçede Keşkek Evi, Bininler Turizm bölgesini ve Şuhut’lu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezini ziyaret etti. Grup üyelerine Kaymakam Han tarafından ilçenin tescilli keşkeği ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Burada samimi bir ortamda devam eden program Bininler Turizm bölgesi ziyareti ile devam etti.

Grup üyeleri tarihi ve lezzetleri tatları ile bilinen Şuhut ilçesine hayran kaldıklarını ifade ettiler.