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Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Afyonkarahisar’da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 28.05.2022, 10:51 28.05.2022, 11:01
Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Kent merkezinde oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, ayrıca araçların teknik donanım ve tertibatlarının da mevzuata uygun olup olmadığına bakıldı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

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