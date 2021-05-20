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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 20.05.2021, 10:20
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.T., E.Ö. ve R.S.’yi yaşanan motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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