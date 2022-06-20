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Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da çalıştığı inşaatta motorlu testere ile ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı.

AFYONKARAHİSAR 20.06.2022, 10:35
Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da çalıştığı inşaatta motorlu testere ile ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan H.K., isimli şahıs kullandığı motorlu testerenin kontrolünü kaybetmesi sonucu ayak başparmağını kesti. Durumu gören H.K.’nın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K.’yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahıs burada tedavi altına alındı.

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