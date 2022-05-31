banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş benzine zam olarak yansıyabilir!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Miniklerin okuma bayramı protokolün katılımıyla yapıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 31.05.2022, 10:46
Miniklerin okuma bayramı protokolün katılımıyla yapıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Emirdağ Spor Salonun da Emirdağ Aziziye İlkokulu 1.sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen okuma bayramına Kaymakam Osman Bilici’nin yanı sıra protokol üyeleri ile birlikte öğrenci velileri ve öğretmenlerde katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrencilerin sergiledikleri gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Kaymakam Bilici, okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler ile birlikte öğretmenleri tebrik etmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Yorumlar (0)
25°
açık