Minikler Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Afyonkarahisar’da tasarruf bilincini oturtmak ve yerli ürünlerin önemine dikkat çekmek için Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri Yerli Malı Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Yerli malı meyve sebzelerin çiziminin yer aldığı kartondan şapka takan çocuklar, yerli malı kullanımına yönelik farkındalık gösterileri gerçekleştirdi. Yerli malı ile ilgili etkinlik yapmanın tam zamanı olduğuna vurgu yapan, 2/C Sınıf Öğretmeni Bircan Acar, “Kendi ata tohumlarımızdan çıkan, kendi ürettiğimiz maddelerden ihtiyaçlarımızı karşılamak toplumun gelişmesini sağlar. Etkinliklerle tüm çocuklarımızı yerli malına teşvik etmeye amaçlıyoruz” dedi.