Minikler ‘Gerçek Doğa Koruyucuları’ projesiyle hayvanları yakından tanıdı

Afyonkarahisar’da Oruçoğlu İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileri e-Twinning projesi çerçevesinde ‘Gerçek Doğa Koruyucuları’ projesini yürüterek 6 hayvan hakkında araştırma yaptı. Öğrenciler projeyle

doğayı koruma noktasında farkındalık oluşturdu.

Ekim ayından itibaren yürütülen projeye 8 ortak öğretmen üye ve öğrencileri katıldı. Doğadaki canlıların korunması ve onların özelliklerinin bilinmesi amacıyla yürütülen projede, hayvanların yakından tanınması ve onlara hassas davranılmasının amaçlandığı kaydedildi. Su samuru, arı, kunduz, sincap, fare ve deniz gergedanlarının incelendiği projeye katılan öğrencilerin yaş gruplarının ise 8-10 yaş arasında olduğu belirtildi.