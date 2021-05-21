Minik öğrencilere ‘İngilizce ilk adım’ projesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Hatice Turan Anaokulu’nda görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Tuğba Kılıç öğrencileriyle birlikte “Miniklerin İngilizceye İlk Adımı” adlı bir projeye imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği e-Twinning platformunda kuruculuğunu Hatice Turan Anaokulu okulöncesi öğretmeni Tuğba Kılıç ve Çanakkale’den Okul öncesi öğretmeni Firdevs Kaçar ile birlikte üstlendi. Proje hakkında bilgiler veren öğretmen Tuğba Kılıç, “Projeye 10 farklı ilden 10 öğretmen ve öğrencilerle proje yürüttük. Anaokulu öğrencilerimizin karşılaşacağı konulardan biride İngilizce dil eğitimidir. Peki, neden onlara şimdiden belli başlı kalıpları vermiyoruz? Onları dil öğretimine hazırlamak hedefimizdir. Hem de bunu eğlenceli aktiviteler ve Web2 araçları ile yapıyoruz. Öğrencilerimize İngilizceyi, renkler, hayvanlar, sayılar, gibi basit kalıplar vererek öğretmek, İngilizce dil eğitimine sağlam temel atmalarını sağlıyor. Buna göre yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır. Aslında okul öncesinde yabancı dil öğrenmenin amacı yabancı dili çocuğa ana dilini öğrendiği gibi edindirerek değil, kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilincini vermektir. Okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil doğrudan değil oyun, şarkı, tekerleme gibi dolaylı yoldan öğretilir. Böylece çocuk duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenir. Oyun çocuk için en iyi öğrenme yoludur. Dil öğretiminde şarkı ve hareket başarıyı yükseltir. Ben de programda yukarıda sıraladığım yöntem ve teknikleri kullanıyorum” dedi.