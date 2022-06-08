Milli Mücadele’nin kadın kahramanları şiirlerle canlandırıldı

Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalan öğrenciler tarafından “Yurdumdan sesleniş” Milli Mücadelede Kadın Kahramanlar konulu müzikli şiir dinletisinde, öğrenciler Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarını canlandırdılar.

Afyonkarahisar Atatürk Anadolu Lisesi tarafından pansiyonda kalan öğrenciler tarihte Milli Mücadelenin kadın kahramanlarını canlandırdılar. Programa Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Selami Saltık ve çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi katıldı.

Kahramanları canlandıran kız öğrenciler müzik eşliğinde onların şiirlerini de okudular. Ayakta alkışlanan programın sonunda konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, böylesi güzel bir gün yaşamadığını belirterek, Türk olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu kaydetti. Alp, “Afyonkarahisar’da en heyecanlı günlerden birini yaşıyorum. Afyonlu değilim, ama kendini naçizane Afyonlu olarak görerek son 2 yıldır görev yapıyorum, böyle güzel bir gün yaşamadım. Keşke bütün Afyonlunun haberini olsa, keşke herkes seyredebilseydi. Bu bağlamda kendimi ben çok şanslı hissediyorum. Gerçekten çok etkilendik. Çete Emir Ayşe, Kılavuz Hatice, Halime Çavuş, Gördesli Makbule hanım, Kara Fatma, Şerife Bacı 21 yaşında şehit oluyor. Benim kızım 20 yaşında, 21 yaşında şehit oluyor. Kara Fatma eşi ve iki çocuğunu veriyor. Ben kendi adıma bir Türk vatandaşı olarak Türk olduğumdan tekrar gurur duydum. Şerife bacı ve diğer kahramanları sanki rol değil de kendilerini gördüm ben. Ben böyle anaların evladı, torunu olduğumuz için kelime yok, çok gurur duyuyorum. Böyle milletin bir evladı olduğumuz için. Bize bu duyguyu bize yaşattığınız için ne sem boş” diye konuştu.

Program; Garnizon komutanı Osman Alp ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın programı hazırlayan ve sunan öğrencilere çiçek takdiminin ardından son buldu.