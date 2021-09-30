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Milli Eğitim Komisyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın başkanlığında gerçekleşti.

AFYONKARAHİSAR 30.09.2021, 15:21
Milli Eğitim Komisyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın başkanlığında gerçekleşti.

Yalçın başkanlığında Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda yapılan İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısına Maarif Müfettişleri Koordinatörü Yusuf Turhan, Şube Müdürü Hayati Duman ve bazı okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Toplantıda, Covid-19 salgınında alınan tedbirlerin ve alınacak önlemlerin değerlendirilmesi, Aile Yılı etkinliklerinin görüşülmesi, öğrencilerin ders dışı zamanlarının daha verimli kullanmalarına yönelik tedbirler, ulusal ve yerel projelere katılımın arttırılması, kentin eğitim durumunun genel değerlendirilmesi yapıldı.

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