Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bahar ayının gelmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Sandıklı ilçesi merkez ve köylerinde sıcaklıkların artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Sıcak havayı gören badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. İlçe merkezindeki bazı noktalarda bembeyaz çiçeklere bürünen ağaçlar görsel güzellik oluşturdu.