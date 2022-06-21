Son Dakika
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard’la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mevsimlik işçilerin çocukları sağlık taramasından geçti
Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını sağlık taramasından geçirdi.
AFYONKARAHİSAR 21.06.2022, 15:45
Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını sağlık taramasından geçirdi.
Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı işbirliğinde ilçeye bağlı Ahmetpaşa beldesinde bulunan mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi. Bu çerçevede 0-14 yaş çocukların sağlık taramaları yapıldı.