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Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN POLİS TARAFINDAN METRUK BİR EVE YAPILAN BASKINDA ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

AFYONKARAHİSAR 27.09.2020, 10:41
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Metruk eve uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından metruk bir eve yapılan baskında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Bekirağa Mahallesi Hacı Mahmut caddesi üzerinde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen polis ekipleri metruk eve giren şahısları görünce durumdan şüphelendi. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra eve baskın düzenleyen ekipler T.G., B.Ç., M.B.K., ve L.D., isimli şahısları gözaltın aldı. Evde yapılan aramada ise içime hazır 16 adet fişek diye tabir edilen esrar ve bir adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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