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Metruk binada yangın
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde metruk bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
AFYONKARAHİSAR 20.03.2022, 17:35
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde metruk bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Efe köyünden metruk bir binada yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.